BATI NİL VİRÜSÜ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik Batı Nil virüsü konulu bilgilendirme toplantısı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yarın “Batı Nil Virüsü hastalığında tanı, tedavi ve klinik yaklaşım” konusunda hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Emre Vudalı’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantı, saat 18.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yer alacak.
Etiketler : Batı Nil Virüsü, bilgilendirme toplantısı
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