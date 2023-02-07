Batılı uzmanlardan deprem yorumu: ‘Aylarca sürecek’

Türkiye'yi sarsan depremler dünyada da bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) deprem uzmanı Alex Hatem, şiddetli depremin ardından birçok artçı sarsıntı olduğuna dikkat çekerek daha fazla artçı sarsıntı beklendiğini ve bu sarsıntıların önümüzdeki günler, haftalar ve aylarda devam edeceğini kaydetti.

Associated Press ajansının haberine göre Hatem, dün yaşanan depremde bir tektonik plakanın batıya diğerinin de doğuya hareket ettiğini ve depremin meydana geldiğini belirtti.

Missouri Üniversitesi'nden sismolog Eric Sandvol ise artçı sarsıntıların zaman içinde azalacağı öngörüsünde bulundu.

İngiliz Jeolojik Araştırma Dairesi'nden sismolog Margarita Segou da, şiddetli depremlerin genelde deniz altında olduğuna, Türkiye'deki depreminse merkez üssü karada olanlar hesaba katıldığında çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Londra College Üniversitesi'nden Ilan Kelman da Kahramanmaraş merkezli depremi “Binaların desteklenmediği bir bölgeyi güçlü deprem vurduğunda görebileceğimiz korkunç bir yıkım” diye niteledi.

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