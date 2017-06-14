BATMANLI GENCİN VERDİĞİ TEPKİ STÜDYOYU KIRDI GEÇİRDİ...
Batmanlı gencin verdiği tepki stüdyoyu kırdı geçirdi...
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Kim Milyoner Olmak İster'de Batmanlı Gencin "Metallica" Sorusuna Verdiği Tepki Kahkahaya Boğdu
Murat Yıldırım'ın sunduğu yarışmada Kerem Çetin isimli yarışmacının "Metallica" sorusuna verdiği tepkiler, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri gülme krizine soktu.
ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, taksi şoförlüğü yapan Batmanlı Kerem Çetin, "Metallica" sorusuna verdiği samimi tepkilerle herkesi kahkahaya boğdu.
"TÜRKÜ FALAN OLSA BİLİRDİK"
Telefon jokerinden umudu kesen yarışmacı, "Abi türkü falan olsaydı bilirdik de çok kötü yerden sordun. Telefon joker hakkını da kullansam bilmezler" sözleri ve sonrasında yaşananlar hem Murat Yıldırım başta olmak üzere hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü
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Etiketler : Kim Milyoner Olmak İster, Murat Yıldırım, Batmanlı Genç, Metallica
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