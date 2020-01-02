Haberci'de yer alan habere göre; Gazimağusa’da bir pastane içerisinde 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

KKTC’ye 15 günlük ön çalışma izni ile geldikten sonra hiç çalışmayan ve 117 günden beri

kaçak olarak ikamet eden TC vatandaşı B.H.A, Gazimağusa’da bir pastane içerisinde 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 30 Aralık tarihinde tutuklandı.

“GEL BENİM YANIMA OTUR HESABI BEN ÖDERİM”

Zanlı, “cinsel taciz” suçlamasıyla ilgili Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlının 30 Aralık tarihinde bir pastane içerisinde, müşteri olarak orada bulunan 16 yaşındaki bir kız çocuğuna göz kırptıktan sonra “gel benim yanıma otur, hesabını ben öderim” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

“BAYANDAN HESAP ALMA HESABI NEYSE BEN ÖDERİM”

Zanlı ile muhatap olmayıp alışverişini yaptıktan sonra hesap ödemek için müştekinin sırada beklediğini belirten polis, zanlının iş yerinde çalışan garsonu yanına çağırdığını ve müşteki kızı göstermek suretiyle “bayandan para alma, hesabı neyse ben öderim“ demek suretiyle cinsel taciz suçunu işlemeye devam ettiğini aktardı.

Polis, zanlının, şikâyet üzerine tutuklandığına değinerek, zanlının 21 Ağustos tarihinde 15 günlük çalışma ön izniyle ülkeye geldiğini ancak hiçbir iş yapmadığını, kaçak olduğunu ve 117 günlük vize borcu olduğunu belirtti.

Olayın kamera görüntüleri ile teyit edildiğine vurgu yapan polis, şikâyetçi kız ile iş yerinde çalışan garsonun olayla ile ilgili ifadelerinin alındığını belirtti.

“BİLİNCİM DIŞI YAPTIĞIM BİR ŞEYDİR ÖZÜR DİLERİM”

Olayla ile ilgili ifade vermeyen ve “bilincim dışı yaptığım bir şeydir, özür dilerim“ beyanında bulunan zanlının, işlemiş olduğu suçundan hapislik cezası alması kuvvetle muhtemeldir diyen polis, KKTC’de hiçbir bağı bulunmayan, sürekli TC’de ikamet eden zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, toplumda infial yaratan, kamu düzenini bozan ve son zamanlarda adamızda artış gösteren cinsel nitelikte bir suç olan bu dava zanlısının mahkûm olması halinde hapislik cezası almasının muhtemel olduğuna değindi.

Boşnak, KKTC de hiçbir yasal statüsü bulunmayan, kaçak durumda olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.