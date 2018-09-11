BAYBARS ANKARA TEMASLARINA BAŞLIYOR
Baybars Ankara’daki temaslarına bugün başlıyor
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dün akşam gittiği Ankara’daki temaslarına bugün başlıyor.
Bakan Baybars, temasları çerçevesinde saat 10.00’da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek, saat 12.00’de ise Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelecek.İçişleri Bakanı Baybars saat 15.00’te ise Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Bakan Baybars’a Ankara’daki temasları sırasında müsteşarı Ömer Köseoğlu eşlik ediyor.
Etiketler : Ayşegül Baybars, Ankara
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