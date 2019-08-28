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BAYBARS İLE GÜL BİR ARAYA GELDİ

BAYBARS İLE GÜL BİR ARAYA GELDİ

Baybars ile Gül, İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçilecek.

İki bakanlık arasındaki iş birliği çalışmalarının ele alınacağı toplantı sonunda iki bakanın da açıklama yapması bekleniyor.

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