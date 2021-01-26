HP Milletvekili Ayşegül Baybars, kapanma konusunda kaosun önlenmesi gerektiğini söyledi. Baybars, bütçede eğitime ayrılan payın, kalıcı eğitim politikası oluşturmaktan ziyade, cari harcamalar ve maaşlara gittiğini belirtti.

İnsan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip, ahlaklı, dürüst nesiller yetiştirmenin önemine değinen Baybars, sistemsiz eğitim politikası nedeniyle sadece günün kurtarıldığını iddia etti. Eğitim politikasının devlet politikasına dönüştürülmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Baybars, salgının da etkisiyle eğitimde eşitsizliğin ne kadar büyük oranlarda olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Salgını da göz önünde bulundurarak, planlı öngörülebilir bir sistem ve güçlü altyapı sağlanması gerektiğini belirten Baybars, hangi çocuğun, hangi bölgede, neye ihtiyacı olduğunun tespit edilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ebeveyn ve öğrencilere yönelik pedagojik ve psikolojik programlara yer verilmesi gerektiğine işaret eden Baybars, eğitim süreçlerinde anne babaların çocuklarına nasıl destek vereceklerine yönelik eğitim verilmesini talep etti. Eğitimde bilgiye ulaşmaktaki güçlüğün ortadan kalkması gerektiğini dile getiren Baybars, eğitimde salgın nedeniyle ortaya çıkan kayıpların nasıl telafi edileceğini sordu.

Pandemi süreci ve sonrasına eğitimin nasıl olacağının ortaya konması gerektiğini söyleyen Baybars, eğitim politikasının belirlenmesi ve standardın sağlanması gerektiğini belirtti. Baybars, öğrenme becerisine dayalı bir eğitim sistemine geçilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Mesleki eğitim konusunda yeterli teşvik sistemi olmadığını söyleyen Baybars, pandeminin meslek liselerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirtti.