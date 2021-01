Baybars: Koronavirüs değil halk kazanacak

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin bir kez daha yeni bir koronavirüs salgın dalgası ile karşı karşıya olduğunu belirterek, çok zorlu bir süreçten geçileceğini ifade etti.

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybarsın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama :

‘Ülkemiz bir kez daha, yeni bir COVID-19 salgın dalgası ile karşı karşıyadır. Hükümette yer aldığımız dönemde, bizler de böylesi bir süreçle yüzleşmiş, üstelik daha önce deneyimlenmemiş bu krize tüm dünya gibi hazırlıksız yakalanmıştık. Ancak süreç bizi eğitti. Kararlarımızı zamanında, yalpalamadan, doğru şekilde ve doğru zamanlarda almamız hem halkımızı hem ülkemizi salgından korudu. Atılan doğru adımlar, bizi çok uzun bir süre, dünyanın en sağlıklı ülkeleri arasında tuttu. Şimdi yeni bir dalgadan, yeni bir hükümetle geçiyoruz. Bu yeni dönemde yaşadıklarımız bize, alınması gereken kararların doğru şekilde ve zamanda alınmadığında, hastalığın nasıl agresifleşecebileceğini, sağlık sisteminin nasıl çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını net bir şekilde göstermektedir. Süreç bize, her konuda olduğu gibi, bu konuda da, ben bilirim, ben yaparım mantığının iki haftada nasıl duvara tostladığını da göstermiştir. Bu noktada, hükümette olmasak dahi, gerek bir vatandaş olarak gerekse bu süreçleri deneyimlemiş bir yönetici olarak, ülkeyi yönetenlere şu noktaları yeniden hatırlatmakta ülkem adına bir fayda görmekteyim: – Kararlarınızı, kendi aklınıza göre değil, bilime ve uzmanların vereceği raporlara göre üretin. Aldığınız kararlardan dönmeyin, yalpalamayın, herkesi memnun etmeye çalışarak kararları etkisizleştirmeyin. – Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ortaya koyduğu kararları dikkate alın. Onlarla tartışmayın tam tersine işbirliği yapın. – Kapanma süreçlerinde, evlerine kapanmış, yalnız yaşayan veya sağlık sorunları yüzünden rutin ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan insanlar çok olacak, ivedilikle bu insanlara erişim adına bizim yaptığımız gibi ciddi bir organizasyon oluşturun. – Daha once kurduğumuz, ihbar ve ihtiyaç hatlarını aktif hale getirin. 7/24 çalışmalarını sağlayın. – Kamusal alanların ve açık olan sektörlerin, hijyen ve temizliği son derece önemlidir. Bu konu ile alakalı ciddi bir organizasyon sorunu var. Bizim dönemimizde kurulan organizasyon mantığına dönün. – İlçe emniyet kurullarını güçlendirin, toplumla zamanında günlük bilgi sağlayın. – Cezaevinde, Covid sebebi ile yüz yüze görüşmeler yasaklandığından, Tutuklu ve hükümlülerin online görüş yapmalarına olanak sağlayacak bir sistem oluşturmuştuk. Onu yeniden başlatın. – İlerleyen günlerde, çok sayıda iaşe yardımı talebi gelecek. Şimdiden tüm hazırlıklarınızı tamamlayın. İhtiyaçlı insanları mağdur etmeyin. Daha once toplanan veriler ışığında bu insanlara once siz ulaşın. – Bu süreçte gün kazanıp gün harcayanların yaşadıkları kayıpları telafi edin. Bizim dönemimizde ihtiyaçlı bu kesimlere yapılan ödemelerin süresini uzatın. Ülkenin sınırlı kaynaklarını her kesimle ortak paylaşın. – Özellikle kapalı olan sektörlerdeki çalışanlara maaş vb destekleri tekrar vermeye başlayın. Çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. Ama birlikte bu sıkıntıları da aşacağız. Biz kazandığımız tüm deneyimi, yönetenlerle ve halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hastalık bizi yenemeyecek. En sonunda başaracağız ve kazanacağız. Covid değil #halkkazanacak’ dedi.