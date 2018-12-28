BAYBARS, LEFKE'DE İNCELEMERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, diğer yetkililer ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile görüşerek bölgedeki sorunlar ve gelişmelerle ilişkin bilgi aldı.

Ziyareti sırasında, “Lefke’nin hak ettiği, layık olduğu konuma gelmesi için bölgedeki tüm paydaşlarla konuşmaya, tartışmaya, fikir teatisi yapmaya devam ediyoruz” diyen Baybars, Lefke’nin geleceği ve bölge halkının daha iyi hizmet alması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Baybars, yıllarca ihmal edilen bölge insanının devlet otoritesini yanında hissetmesi, hizmetlerden en az diğer ilçelerdeki kadar yararlanabilmesi için çalıştıklarını belirterek, Lefke’nin idari yapılanması ve hazırlanmakta olan İmar planıyla, dokusunu, tarihi mirasını ve otantik güzelliklerini koruyarak gelecek yılların çekim merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Baybars, Lefke’deki İdari Binaların, bölge insanına çağdaş hizmet vermesi ve Lefke’nin İlçeliği’nin kağıt üzerinde değil vatandaşın yaşamı içerisinde etkisini hissettirmesi için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.