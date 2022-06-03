Baybars: Meclise girmeye devam edeceğiz

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars BRT’de katıldığı programda son gelişmeleri değerlendirdi.

Baybars, Meclis’e girmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ayşegül Baybars, partiden ihraç kararının Parti Meclisi’nde değil tüzük gereği kurultayın yetkisinde olduğunu da söyledi.

BRT