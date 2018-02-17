BAYBARS: MİLLETVEKİLİ OLMASI FARK ETMEZ

İçişleri Bakanı Aysegul Baybars, Kanal Sim Ana Haber’e konuk oldu, bir önceki hükümet döneminde dağıtılan yasa dışı yurttaşlıklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kanal Sim Ana Haber’e konuk oldu, bir önceki hükümet döneminde dağıtılan yasa dışı yurttaşlıklar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın dün köşesinde gündeme getirdiği YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yurttaşlığına ithafen konuşan İçişleri Bakanı Baybars, “Yurttaşlık yasasına aykırı davranılmışsa her kim olursa fark etmez. Yasa neyi emrediyorsa o yapılır. Milletvekili veya değil fark etmez. Yasalar herkes içindir” dedi. “İstisnai” yurttaşlıklar konusuna da değinen Baybars “istisnai hal” ibaresinin keyfi olmaması gerektiğini ifade etti. Baybars konu ile ilgili özetle şunları dile getirdi: “İstisnai hal ibaresi keyfi olmamalı, somut bazda gitmek, altının doldurulması gerek. Gerekçesi belirtilmeyen yurttaşlıkların yasa dışı olduğunu söyleyebiliriz. Keyfiliğin önüne geçilmesi için Yurttaşlık Yasası’nın düzenlenmesi gerek…”

Cenk Mutluyakalı gündeme getirmişti

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yurttaşlık almasındaki anomali, Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı tarafından köşesinde dile getirilmişti. İşte Mutluyakalı’nın köşesinden konu ile ilgili önemli alıntılar:

“Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun İlk SİGORTA YATIRIMI milletvekili olarak yapılacak, böylece KKTC’de ‘resmen’ kayıtlara geçen ilk işi de bu olacak”

“ÜLKEYE öğrenci olarak geldi. Bakanlar Kurulu kararı ile üstelik “öğrenci” olduğu sırada yurttaş yapıldı. Ve daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’nde “TEK BİR GÜN, TEK BİR SAAT” dahi kaydı bulunamadı”

“21 Ocak 2010’da Bakanlar Kurulu ‘yurttaşlık’ vermiş ancak “gerekçesi” yok. Tek gün çalışma kaydı yok. Şimdi soru şu: Yurttaşlık dosyaları incelenirken, Bertan Zaroğlu’nun dosyası ne olacak?"

Yenidüzen