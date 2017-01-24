BAYILMA KALP HASTALIĞI HABERCİSİ OLABİLİR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu: "Çoğu sinirsel kaynaklı olsa da, bayılma aynı zamanda hastalık habercisi"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu, "Beynin kan akımının ya da oksijenlenmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen ve geçici şuur ile duruş kaybı olarak tanımlanan bayılma bir hastalık değil, altta yatan bir nedenin görünen yüzü. Çoğu sinirsel kaynaklı olsa da, bayılma aynı zamanda hastalık habercisi" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu, beynin kan akımının ya da oksijenlenmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen ve geçici şuur ile duruş kaybı olarak tanımlanan bayılmanın bir hastalık değil, altta yatan bir nedenin görünen yüzü olduğunu, çoğu sinirsel kaynaklı olsa da, bayılmanın aynı zamanda hastalık habercisi de olabileceğini kaydetti. Uzm Dr. Duygu açıklamasında, bayılmanın ciddi kalp hastalıklarından da kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, "Örneğin bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak yaşamsal önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Kalbin normal atış ritmini ve düzenini kaybettiği durumları aritmi, bir başka deyişle ‘ritim bozukluğu’ olarak adlandıran Kardiyoloji Uzmanı Duygu, ritim problemlerinin bayılmanın sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Özellikle normalden çok yavaş ya da tam tersi olarak çok hızlı çalışan bir kalp normal kan basıncını koruyamıyor ve bu nedenle beyin akımı da bozulabiliyor. Bunun sonucunda da bayılma gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.

"Kalp kası hastalıkları da bayılmalara yol açabiliyor"

Kalp kapak hastalıklarının da bayılma ile kendini belli edebildiğine değinen Uzm Dr. Duygu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğumsal nedenler, çocuklukta geçirilen ateşli romatizmal hastalık ve bağ dokusu hastalığı sonucu kalp kapak hastalıkları gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa bağlı olarak da kapaklarda dejenerasyon olabiliyor. Özellikle aort kapak darlığında kan akımının engellenmesi nedeniyle beyin kanlanması azalabiliyor ve bunun sonucunda bayılma gelişebiliyor. Bu durum genellikle kapak hastalığının ileri derecede olduğuna işaret ediyor. Nasıl tedavi ediliyor? Kalp kapak ameliyatı ile hasta sağlığına kavuşabiliyor.

Hipertrofik kardiyomiyopati ( kalp kasının normale göre aşırı derecede kalınlaşması ile karakterize olan kalp kası hastalığı), dilate kardiyomiyopati (nedeni tam olarak bilinmeyen, ancak kalp kaslarının zamanla zayıflamasına ve kalp boşluklarının genişlemesine yol açan bir durum) ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi olarak bilinen (daha çok kalbin sağ karıncığının etkilendiği ve genellikle ölümcül aritmilere neden olabilen hastalık) hastalıklar bu grup içinde çoğunluğu oluşturuyor. Kalp kası hastalıkları da bayılmalara yol açabiliyor. Özellikle ritim bozukluğu ya da kalp içinde çıkış yolu tıkanmalarıyla ilgili olabiliyor. İlaç tedavisi ya da özellikli kalp pilleri ile bayılma önlenebiliyor. Böyle durumlarda kullanılan kalp pilleri iki farklı şekilde çalışıyor. İlk olarak özellikle kalp hızının yavaşlamasına bağlı olarak devreye giren piller söz konusu. Bu piller otomatik olarak kalp hızının yavaşladığını tespit ediyor ve gerektiği zaman vücudun fizyolojik ihtiyacı hızında devreye giriyor. Diğer pil grubu ise otomatik defibfilatörler oluyor. Diğer cihazlara kıyasla daha büyük olan bu cihazlar ölümcül ritim bozukluğunu (ventriküler fibrilasyon ya da ventriküler taşikardi gibi) tespit ederek şok verme yoluyla ritim bozukluğunu düzeltiyor."