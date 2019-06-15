Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının torpil yaptığı iddia edildi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın, eşinin kardeşini 2 ay önce Telekominikasyon Dairesi’nde işe aldırttığı iddia edildi.
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Yeni Bakış Gazetesinde yer alan habere göre; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eşinin kardeşini 2 ay önce Telekominikasyon Dairesi’nde işe aldırttı
Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgilere göre Bakan Atakan’ın kaynı B.İ, 2 ay önce Telekominikasyon dairesi’ne geçici işçi statüsünden istihdam edildi.
Temiz siyaset iddiasıyla yola çıkan Halkın Partisi başkanı Kudret Özersay ve Bakan Tolga Atakan'ın konuyla ilgili ne aöıklama yapacakları merak konusu.
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