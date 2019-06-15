Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının torpil yaptığı iddia edildi

Yeni Bakış Gazetesinde yer alan habere göre; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eşinin kardeşini 2 ay önce Telekominikasyon Dairesi’nde işe aldırttı

Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgilere göre Bakan Atakan’ın kaynı B.İ, 2 ay önce Telekominikasyon dairesi’ne geçici işçi statüsünden istihdam edildi.

Temiz siyaset iddiasıyla yola çıkan Halkın Partisi başkanı Kudret Özersay ve Bakan Tolga Atakan'ın konuyla ilgili ne aöıklama yapacakları merak konusu.