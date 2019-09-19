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BAYRAK VE FOTOĞRAF YAKILDI MI?

BAYRAK VE FOTOĞRAF YAKILDI MI?

Tepkiler devam ediyor!

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Akdoğan’da Dr. Fazıl Küçük İlkokulu bahçesi’ndeki bayrak direğinden çalınan Türk Bayrağı ile Denktaş fotoğrafının yakıldığı iddiası tepki çekmeye devam ediyor.

Bayrağı çalan gencin ailesinin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iade ettik denilen bayrağın ve fotoğrafın yeni satın alınarak, iade edildiği, okuldan çalınanlar olmadığı öğrenildi. Güneyden gelen iddialarda da bayrak ve fotoğrafın intikam için bir EOK’cının mezarı başında yakıldığı iddiası ortaya atıldı.

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