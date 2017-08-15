BAYRAKTAR ENKAZI!

Bayraktar Ortaokulu, eski derslikleri ‘tehlike arz ettiği’ gerekçesiyle yıkıldı, harabeyi andıran alan yeni dönemde “okul bahçesi” olarak kullanılacak

Fehime ALASYA

Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni binasına taşınan Bayraktar Ortaokulu’nun eski binası yerle bir edildi…

Eski binada derslik olarak kullanılan sınıflar, ‘tehlike arz ettiği’ gerekçesiyle yıkıldı.

Okul bahçesinde yığılan inşaat atıkları ve çalışmalar, adeta harabeyi andırırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, tüm bu çalışmaların yeni dönemde, ders zili çalmadan tamlanacağını iddia etti.

Bakan Berova: “Binalar tehlike arz ediyordu”

Berova, “Yeni okul yapımına başlanırken tüm bu çalışmalar da projede vardı. Bu çalışmalar, tehlike arz eden binaların yıkımıdır. Bu binalar tehlike arz ediyordu, dökülmeye başlamıştı, o yüzden yıkma kararı alınmıştı. Yeni binanın yapımında bu madde de dâhildi, bu çalışma o ihalenin devamıdır.

Öğretmenler odası ve kütüphane olarak bilinen diğer iki bina ise tehlike arz etmediği için yıkılmadı.

Bu alan okulun bahçesi olarak kullanılacak, ileride nasıl değerlendirilir onu planlamadık.

Okulların açılacağı döneme kadar bu çalışmalar biter” dedi.

YD