Bayramda artan tatlı tüketimi kan şekerinde 'ani dalgalanma' yaratıyor

Bayramda şeker ve tatlı tüketimi artıyor. Bu nedenle başta diyabet hastaları olmak üzere herkesin kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olan basit karbonhidrat tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. "Bayramı şekersiz geçirmemek isteyenler ise şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılardan 'masumane porsiyonlar' tercih edin" diyen Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik bakın neler söyledi.

Şeker, tatlı gibi basit karbonhidratların tüketiminin kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olabileceğine dikkat çeken Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, “Kontrolsüz diyabetli hastaların bu besinlerden uzak durması önemli.

Ancak kontrollü diyabet hastalarında basit karbonhidratların kana karışım hızını yavaşlatabilmek açısından sağlıklı protein, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi veya sağlıklı yağ, çiğ fındık, badem, ceviz gibi alternatifleri de beslenme düzenine eklemek, mümkünse miktarlarına dikkat ederek beraber tüketiyor olmak önemli.

Ana öğünlere çiğ veya pişmiş sebzeleri eklemek, bunları az yağlı, yağsız et, tavuk, balık grubuyla tercih etmek, bol su tüketmek, gün içinde 40-45 dakikalık yürüyüşler planlamak genel olarak süreci rahat yönetebilmemize yardımcı olacaktır. Medikal tedavi alan bireylerin ilaçlarını düzenli kullanmaları unutulmamalı" diye konuştu.

Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü veya meyveli tatlıları daha masumane porsiyonlarının tercih edilebileceğini aktaran Çelik, "Bu tatlıların şeker oranı azaltılabilir. Arzuya göre toz tarçın ile tatlandırılabilir.

Un kullanılan alternatiflerde daha tatlı bir ikame olarak keçiboynuzu unu kullanılabilir. Şeker eklemeden hazırlanan tatlılar -eğer tatlı pişirilirse soğuduktan veya ılındıktan sonra- şekersiz pekmez, doğal bal ile tatlandırılabilir. Piyasada satılan kalorisiz ancak tatlı tadı veren yapay tatlandırıcılardan ise uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

CNNTÜRK