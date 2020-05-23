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Bayramda yağmur bekleniyor

Bayramda yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesinden edinilen bilgiye göre

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Meteoroloji Dairesinden edinilen hava tahmin raporuna göre, havanın bugün ve bayramın birinci günü olan Pazar günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

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