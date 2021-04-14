Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Girne ve Lapta’da bugün elektrik kesintisi olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün Girne’de Güzelyalı Otel ve çevresinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bölgeye 09.00- 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ile telefon santrali batı bölgesine bugün dört saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ve telefon santrali batı bölgesine elektrik verilemeyecektir” denildi.