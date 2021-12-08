Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
A+A-
Güzelyurt’ta bazı bölgelere bugün 4 saat süreyle elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, bugün 09:00-13:00 saatleri arasında, Güzelyurt Veteriner Dairesi, çiftlik kışlası ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Esentepe’nin bazı bölgelerinde de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00-15.00 saatleri arasında Esentepe Sivil Savunma Tesisleri, Alkan Holiday Village ve civarına elektrik verilemeyecek
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.