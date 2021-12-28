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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne’de, bugün, Doğanköy Sarmaşık Sokak’a elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.

Güzelyurt’ta orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi çalışması nedeniyle bugün, Güzelyurt su pompalama tesisleri ve civarına 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında yapılacak.

BRTK

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