Bazı sendikalar yapılan zamlarla ilgili yarın basın toplantısı yapacak
Bazı sendikalar yapılan zamlarla ilgili yarın basın toplantısı yapacak
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Ülkede örgütlü bazı sendikalar, “yapılan zamlar karşısında halkın yoksullaştırılmasına tepki göstermek” amacıyla yarın basın toplantısı yapacak.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan (KTAMS) yapılan açıklamaya göre, toplantı, saat 11.30’da KTAMS toplantı salonunda yer alacak.
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