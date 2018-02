BAZI VATANDAŞLIKLAR İPTAL EDİLECEK!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz bir hükümet kurduk, biz feodal beylikler ortaklığı kurmadık. Bir hükümetin Anayasa’daki tanımı tektir. Hükümet bir bütün olarak yetki sahibidir. Hükümeti bu anlayışla sürdüreceğimize inancımız tamdır” dedi.

Erhürman, TC ile ilişkilerin en iyi, en doğru düzeyde kurulmasının halkın, ülkenin yararına olduğunun bilincini taşıyan bir 4’lü koalisyon hükümeti kurduklarına dikkat çekerek, “Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz, sorun yaşanmaması için de hepimiz azami gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Bu hükümetin niyeti halkın yararına olacak bir duruş sergilemektir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, ekonomik protokolün 2018 sonuna kadar olduğunu, 2018 sonunda ise yeni bir protokol hazırlığı olması gerektiğini ifade ederek, yeni protokol için Haziran, yani yerel seçimlerden itibaren kendi içlerinde hazırlığa başlayacaklarını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti protokolü imzalandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da 4 parti tarafından hazırlanan hükümet protokolüne imza koydu.

İmza törenine genel sekreterler de katıldı. İmza töreni ardından parti başkanları gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

YENİ MÜŞAVİR YARATILMAYACAK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, müşavirler konusunda bir yasa çıkarılacağını ve bunun çok kısa bir sürede çıkarılacağına işaret ederek, hükümetleri döneminde 3’lü kararnameyle yapılacak atamalar sonrasında yeni müşavir yaratılmayacağını kaydetti.

Yapılacak atamalar sonrasında, atanan kişilerin görevleri sonlandığında müşavir olmayacaklarını söyleyen Erhürman, eski müşavirlerden atama yapılırsa, onlar zaten müşavirlik hakkını elde ettikleri için görevleri sona erdiğinde o haklarının devam edeceğini belirtti.

Yasayı çok hızlı geçirmek istediklerini, çünkü bu yasa geçmeden önce birilerini görevden alırlarsa, görevden alınan kişilere müşavirlik hakkı tanınacağını ifade eden Erhürman, yasa geçmeden atama yapılması halinde, atanan kişilerin de görevden alınmaları halinde müşavir olma hakkının doğacağını anlattı.

TEMEL HEDEF KAMU REFORMUNU GEÇİRMEK

Erhürman, şöyle devam etti:

“Temel hedefimiz, Kamu Reformunu en kısa süre içerisinde Meclisten geçirmektir. Çünkü o konuda özellikle Serdar Denktaş’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kamu Reformu son aşamasına gelmişti. En önemli hedef bir an önce onu geçirmek.”

Yolsuzluklar ve yeni vatandaşlıklar konusunda izlenilecek yolun sorulması üzerine ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yolsuzluklarla ilgili 4 partinin de üzerinde uzlaştığı konunun, herhangi bir dönem veya herhangi bir siyasi partiye mensup kişilerle sınırlı bir araştırma olmayacağını kaydetti.

Hangi döneme ve hangi siyasi partiye ilişkin olursa olsun yolsuzluk ve suç isnadı belli bir noktaya ulaşan tüm araştırmaların, polise ve savcılığa iletileceğini, gerekli görülen durumlarda özel soruşturma memuru da tayin edilebileceğini anlatan Erhürman, kendilerinin bir döneme veya bir siyasi partiye ilişkin özel bir takıntıları olmadığını söyledi.

SADECE HUKUKA AYKIRI VATANDAŞLIKLAR İPTAL EDİLECEK

Vatandaşlıklar konusunda ise, hukuka aykırı şekilde verilen vatandaşlık varsa sadece onların iptalinin söz konusu olabileceğini, hukuka uygun olarak bir işlemin iptalinin ise yeni bir hukuka aykırılık yaratacağını ifade eden Erhürman, “biz hukukun üstünlüğünü temel ilke olarak benimsemiş dört parti olarak böyle bir şey yapmak durumunda olamayız” dedi.

“Geçmiş koalisyon hükümetleri döneminde her partinin kendi içinde bir hükümet olduğu, bunun aşılması için ne tür adımlar atılacağının” sorulması üzerine ise Erhürman, ortak görüşlerinin hükümetteki her bakanlıktan, bakanın hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, 4 partinin, 4’ünün de sorumlu olması ve her icraatın bakanlar kurulu önüne getirilerek, orada uzlaşma sağlandıktan sonra hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

“Kararlılık oldu mu hizmetleri daha hızlı bir şekilde geçirmek mümkündür” diyen Erhürman, tüm bakanlıkların sorumluluğundan, tüm bakanlıkların ortak bir pay alacaklarını kaydetti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Biz bir hükümet kurduk, biz feodal beylikler ortaklığı kurmadık. Bir hükümetin Anayasa’daki tanımı tektir. Hükümet bir bütün olarak yetki sahibidir. Hükümeti bu anlayışla sürdüreceğimize inancımız tamdır.”

EKONOMİK PROTOKOL…DENKTAŞ: “İKİNCİ GÖZLEM RAPORU ÇIKTI”

Ekonomik protokolün sorulması üzerine ise DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ekonomik protokolün 2018 sonu itibarıyla sona ereceğini ifade ederek, ikinci gözlem raporunun ise çıktığını, yapılmış ve yapılmak üzere olan tüm başlıkların orda belirlendiğini aktardı.

Kendilerinin daha önce, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bazı tadilatlar yapılması gerektiği üzerinde mutabakata vardıklarını anımsatan Denktaş, bu görüşmelerin devam edeceğini, yapılmak üzere olan başlıkları da hızla, hükümetin bir bütün olarak ele alacağını belirtti.

Denktaş, 2018 sonunda ise yeni bir protokol hazırlığı olması gerektiğini, bunun için ise Haziran yani yerel seçimlerden itibaren kendi içlerinde hazırlığa başlayacaklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Bir gazetecinin, ülkedeki yabancı öğrencilerin durumunu ve önceki gün Gazimağusa’da bir Nijeryalı öğrencinin dövülerek öldürülmesini sorması üzerine ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

“4 parti adına ve kurmayı planladığımız hükümet adına Nijeryalı öğrencinin kaybından çok büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine başsağlığı, yakınlarına sabır diliyoruz. Ülkemizde bulunan, hangi uyruktan, nerede doğmuş, vatandaşımız olup olmadığına bakılmaksızın, ülkede bulunan her insan bizim ülkemize, devletimize emanettir. Bu insanların hayatlarını, insan onuruna yaraşır bir şekilde devam ettirmesi ve bu tür suçların mağduru olmamaları bizim hükümetimizin görevidir. Bu konuda son derece üzgünüz.”

Ülkede oluşan çok kültürlü yapı göz önünde bulundurularak, bu farklı kültürlere saygı meselesi üzerinde özellikle eğitim alanındaki faaliyetlerde çok ciddi çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, hiç kimsenin ırkından, renginden, vatandaşlığından, doğum yerinden herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlayacak bir yaygın ve örgün eğitim çalışması ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti.

SUÇLULUKLA MÜCADELE

Suçlulukla mücadelenin de son derece önemli olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, bu konuda yeniden yapılanmaya gidileceğini, polisin bu konudaki kadro, altyapı ve teçhizat ihtiyacının tespit edilerek, hızla giderileceğini söyledi.

Bu konuda üniversitelerle işbirliği içinde, özellikle vatandaş olmayan öğrencilerin sorunlarıyla ilgili harekete geçilmesi konusunda da bir çalışma yapılacağını anlatan Erhürman, bunlara öncülük ve koordineye öncülük edeceklerini de kaydetti.

Hükümetin 27 sayısıyla kurulması ve Kıbrıs konusundaki tavrı ile Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’nin görevine devam etmesi konusunda bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine ise Tufan Erhürman, henüz bakanların listesinin Cumhurbaşkanına sunulmadığını, dolayısıyla herhangi bir kişinin ismi üzerinden bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

Erhürman, Özdil Nami’nin geçmişte müzakereci olduğu dönemde de milletvekili olduğunu ve bir sıkıntı yaşanmadığını, dolayısıyla sayı açısından hükümette bir problem olmayacağını vurguladı.

MÜZAKERELER…ÖZERSAY: “GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLMAYAN NOKTALARDA HER PARTİ KENDİ GÖRÜŞÜNÜ SÖYLEYEBİLECEK”

Kıbrıs müzakereleri konusunda söz alan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, koalisyon ortaklarının pek çok konuda görüş birliği içinde olabileceği kanaatinde olduklarına dikkat çekerek, görüş birliği olmayan noktalarda her bir siyasi partinin kendi görüşünü muhafaza edip, söyleyebileceğini kaydetti.

Bunun ortak noktaların olmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nın tek yetki ve sorumluluk alanının Kıbrıs müzakereleri olmadığını, başlı başına uluslararası ilişkilerin olduğu bir ülke olduğunu, TC ile ilişkilerin de Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu, dış temsilcilikler, uluslararası örgütlere katılım ve benzeri konularda Dışişleri Bakanlığı’nın yerine getirmesi gereken görevleri olduğunu anlattı.

“HÜKÜMETİN NİYETİ HALKIN YARARINA OLACAK BİR DURUŞ SERGİLEMEK”

Koalisyon protokolünde de, Kıbrıs sorunu ile bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı ile hükümetin sağlıklı bir diyalog halinde olacağını kayıt altına aldıklarını ifade eden Özersay, “bu hükümetin niyeti halkın yararına olacak bir duruş sergilemektir. Cumhurbaşkanı ile bu istişare ve diyaloğun nasıl bir formatla ilerleyeceği meselesi bizim tek başımıza belirleyeceğimiz bir mesele değildir. Cumhurbaşkanı ile istişare edeceğiz.”

Hükümetin, Kıbrıs sorunuyla ya da müzakere olasılığıyla, yönüyle, şekliyle veya oradaki tutumuyla ilgili görüş birliği olabileceği gibi, görüş birliği olmadığı durumların da olabileceğini ifade eden Özersay, bir görüş birliği yoksa her siyasi parti başkanın, bir bakan da olsa partisi adına açıklama yapabileceğini kaydetti.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı ile sağlıklı ilişkiden kasıtlarının ise doğrudan diyalog yöntemi olduğuna vurgu yaptı.

ERHÜRMAN

Konu üzerine yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, oluşturulan hükümetin TC ile ilişkilerin en iyi düzeyde olması hedefinde olduğuna dikkat çekerek, “TC ile ilişkilerin en iyi, en doğru düzeyde kurulmasının bizim halkımızın, ülkemizin yararına olduğunun bilincini taşıyan bir 4’lü koalisyondur bu. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz, sorun yaşanmaması için de hepimiz azami gayret göstereceğiz” dedi.

Sosyal medya konusunda sorulan bir soruyu da yanıtlayan Erhürman, her milletvekilinin sosyal medyada yazdığı şeyin hükümetin görüşü olarak algılanamayacağını vurguladı.

Erhürman, bakanların hangi konularda nasıl konuşabileceğinin ise hükümet protokolünde belirlendiğini, bakanların söylediklerinin hükümet açısından önemli ve bağlayıcı olduğunu sözlerine ekledi.