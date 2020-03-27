Bazı yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor! İşte o yerler

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

‘Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri ;

Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'' diye açıklamada bulundu.