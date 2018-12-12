Bebeğe 1 milyon dolarlık teklif!

Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında dünya evine girmiş ve bundan birkaç ay önce çiftin bir bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Bebek müjdesini aldıktan sonra yaşantılarında bazı değişikliklere giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geride bıraktığımız akşam çıktıkları bir gece gezmesi sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aşermediğini söyleyen ve bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını bir kez daha yineleyen Fahriye Evcen sonrasında arabaya binerek evinin yolunu tuttu. Çift hakkında ortaya atılan bir diğer iddiaysa son derece ciddi… Özellikle Ortadoğu’da çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit’in doğacak bebeğinin ilk fotoğrafları için Dubai’deki bir magazin ve cemiyet dergisinin çifte 1 milyon dolar teklif ettiği ancak çiftin bu tekliflere sıcak bakmadığı konuşuluyor.