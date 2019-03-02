Bebeğin adı belli oldu!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, doğacak bebeklerinin adına sonunda karar verdi. Çift, oğullarına “Karan” adını verecek

Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bu kararsızlık sonunda bitti, çift “Karan” adında karar kıldı.

YENİ PLAKA KAR OLDU

Burak Özçivit, “Karan” kararından hemen sonra aracının plakasını bile KAR olarak değiştirdi.

İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Fahriye Evcen, doğumu Nişantaşı’ndaki bir özel hastanede yapacak.

Karan; kahraman, yürekli, yiğit, sözünün eri ve karanlık anlamında...