Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!
Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!
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Tarkan, geçen günlerde baba olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tarkan'ın dünyaya gelecek olan bebeğinin cinsiyetini, Seda Sayan canlı yayında açıkladı.
Tarkan, geçen günlerde baba olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tarkan'ın dünyaya gelecek olan bebeğinin cinsiyeti merak konusu olurken Seda Sayan'dan sürpriz açıklama geldi: Aldığım duyumlara göre söylüyorum. Tarkan'ın kızı olacak.
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