Bebeğin sağlık durumu...

Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin 4 aylık bebeği Mihran Ela, kalp ritminde bozukluk olduğu için önceki gün yoğun bakıma alınmıştı.

Şükran Ovalı'nın yakın arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun, önceki akşam Bebek Lucca'da görüntülendi.

Eşini arkadaş grubuyla birlikte gönderen Erkan Kolçak Köstendil, "Yeni filmimizin montajı var. Ben oraya geçiyorum. Cansu eve gidiyor" dedi.