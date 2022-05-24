Bebeğini emziren kadın, kartalın kazı öldürdüğünü görünce çıplak halde yardıma koştu

Kanada'da bir kadın, evinde bebeğini emzirdiği sırada dışarıda kartalın kazı öldürmeye çalıştığını görünce elinde bebeğiyle birlikte yardıma koştu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

Kanada'da meydana gelen nadir olay, ülke genelinde ana haber bültenlerinin konusu oldu. Evinde bebeğini emziren bir kadın, dışarıya baktığında bir kartalın kazı öldürmeye çalıştığını fark etti.

HEMEN DIŞARI KOŞTU

Üstünün müsait olmamasına ve elinde bebeğinin bulunmasına aldırmayan kadın, can havliyle dışarı çıkarak kazı ölümden kurtardı. Genç kadının hareketi, büyük takdir topladı.

HABER BÜLTENLERİNE KONUK OLDU

Olayın ardından haber bültenleri genç kadını ekrana çıkarmak için birbiriyle yarıştı. Kanada'daki özel bir televizyonun yayınına katılan kadın, olay anını anlattı.

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