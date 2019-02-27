Bebeğini sünnet ettirdi!

Alişan ve Buse Varol çifti oğlu Burak’ı sünnet ettirdi. Çift hastane çıkışı objektiflere poz verdi.

Demet Akalın’ın Burak’ın sünnetini sosyal medya hesabından duyurmasına teşekkür eden Alişan, “Hastaneye gelmedi.

Eve gelip ziyaret edecek” açıklamasını yaptı. Alişan muhabirlerin Demet Hanım beşi bir yerde takacakmış sözlerine ise;

“Takı önemli değil. Önemli olan barışmamızdı” diye karşılık verdi."