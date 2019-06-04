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  3. Bebeğinin ağzındaki lekenin sebebini öğrenince şaşkına döndü!

Bebeğinin ağzındaki lekenin sebebini öğrenince şaşkına döndü!

Bebeğinin ağzındaki lekenin sebebini öğrenince şaşkına döndü! 117

 

ABD'li anne Darian Depreta, kızının damağında siyah bir iz olduğunu görünce şaşkına döndü.