Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!
17 bin liraya bebek arası!
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Tarkan’ın Nisan 2016’da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan geçen günlerde doğacak çocuğu için 17 bin liraya bebek arabası sipariş etmişti.
Popstar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Çift, Ağustos’ta dünyaya gelecek kızlarının adını henüz belirlemedi. doğum Almanya’da gerçekleşecek.
Tarkan da Pınar da Almanya’da doğup büyümüştü.
17 BİN LİRALIK BEBEK ARABASI
Tarkan, Mayıs 2016’da Pınar Dilek ile evlenmişti. Geçtiğimiz ay hayranlarına baba olacağını müjdeleyen Tarkan, bebek alışverişine başlamış bile. Çocuğuna bebek arabası almak isteyen pop yıldızı, İngiliz otomobil devi Aston Martin’in özel olarak ürettiği bebek arabasını tercih etmiş.
Tarkan, İngiltere’de yaklaşık 3 bin pound’a (17 bin lira) satılan bebek arabasını Londra’daki Harrods mağazasından sipariş etmiş.
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