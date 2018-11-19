Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi!
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi!
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2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın bebeğini kucağına aldı. Suda doğum yapacağı iddia edilen ve bu iddiaları yalanlayan ve normal doğum yapan Azra Akın'ın oğlu oldu
2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, dün İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuştu.
Bebeğin cinsiyeti konusunda bilgi sahibi olmadıklarını daha önce açıklayan Azra Akın, "Öğrenmek istemedik, sürpriz olsun" açıklamasında bulunmuştu.
Annenin ve erkek olduğu öğrenilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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