Bebeğiniz ağzında biberonla uyuyorsa...

Biberon çürüğü başlangıç evresi belirtileri nelerdir?

Özellikle gece uyumadan önce biberonla içilen sütün bebeğin uyumasını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bazı aileler besleyici değerini arttırmak, ya da çocuğun sakinleşmesini kolaylaştırmak amacı ile süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katarlar. Ağızda dişler sürdükten sonra uzun süre devam ettirilen gece beslenmesi “biberon çürüğü” adı verilen yaygın diş çürüklerine neden olmaktadır. Peki, biberon çürüğü başlangıç evresi belirtileri nelerdir?

Geçici olsalar bile, çocuğunuzun bebek dişleri önemlidir ve çürüklere karşı hassastır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda diş çürüğü genellikle Biberon Diş Çürüğü veya Erken Çocukluk Çürüğü olarak adlandırılır. Biberon çürüğü en sık üst ön dişlerde görülür, ancak diğer dişler de etkilenebilir. Peki, Biberon çürüğü başlangıç evresi belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BİBERON ÇÜRÜĞÜNÜN NEDENLERİ

Biberon Diş Çürüğü en sık üst ön dişlerde görülür, ancak diğer dişler de etkilenebilir.

Diş çürümesine neden olabilecek birçok faktör vardır. Yaygın nedenlerden biri bebeğin dişlerinin şekerli içeceklere uzun süre maruz kalmasıdır. Bebek bir biberonla yatağa yatırıldığı zaman veya bir biberonun huysuzlanan bir bebek için emzik olarak kullanılması durumunda diş çürüğü oluşabilir.

Diş çürüğü, anneden (veya birincil bakıcıdan) bebeğe veya çocuğa geçerek çürüklere neden olan bakterilerin geçmesine neden olabilecek bir hastalıktır. Bu bakteriler tükürükten geçer. Anne bebeğin besleme kaşığını ağzına koyduğunda veya ağzındaki emziği temizlediğinde, bakteriler bebeğe geçebilir. Bebeğiniz veya küçük çocuğunuz yeterli miktarda florür almazsa, ayrıca diş çürüğü riski de artabilir.

BİBERON ÇÜRÜĞÜ BAŞLANGIÇ EVRESİ BELİRTİLERİ

Biberon çürükleri, ilk olarak dişlerin minesinde tebeşirimsi beyaz lekelenmeler ile başlar. Bu beyaz tebeşirimsi lekelenmeler çürüğün ilerlemesiyle sarı-kahve rengini alır.

Çürüme kötüleştikçe aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Diş etlerinde şişme veya kanama

– Dişlerde enfeksiyon varlığını gösterebilecek ateş, şişme veya huzursuzluk

– Ağız kokusu

BİBERON ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

– Bebeğin ağzında biberonla uyumasına izin verilmemelidir.

– Biberonla süt içtikten sonra mutlaka su içmesi sağlanmalıdır.

– Her beslemeden sonra bebeğin diş etlerini temiz gazlı bez ya da bez ile silin.

– Bir yaşından sonra gece beslenmesi bırakılmalıdır.

– Çocuğunuz emzik kullanıyorsa, temiz bir tane verin – şekere veya bala batırmayın

– Çocuğunuzun diyetindeki, özellikle öğünler arasındaki şekeri azaltın.

– Bebek bir yaşından itibaren düzenli olarak diş hekimine kontrole götürülmelidir.

– Dişlerin üzerinde yapışıp kalan, karbonhidrat ağırlıklı beslenme yerine sebze ve meyve ağırlıklı, lifli besinler tercih edilmelidir.

– 2-3 yaşına kadar yutma refleksi kontrol edilemediğinden fluoridsiz diş macunu ve küçük başlı, yumuşak kıllı bir diş fırçası ile dişler anne ya da baba tarafından günde iki kez fırçalanmalıdır.