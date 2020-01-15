Bebeğiniz sürekli huzursuzsa sebebi bu olabilir!

Mavi bebek sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Çoğunlukla 6 aylık olana kadar bebeklerde, nadiren çocuk ve yetişkinlerde de görülebilen mavi bebek sendromu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Mavi bebek sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Dudaklar, kulak memeleri ve tırnak yatakları gibi cildin ince olduğu yerlerde belirgin olan mavi bebek sendromu, yaygın olmasa da, birkaç doğumsal kalp kusurları veya çevresel veya genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Peki, mavi bebek sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MAVİ BEBEK SENDROMU NEDİR?

Suda yüksek miktarlarda bulunan nitratın bebek tarafından yutulduğunda ve sindirim sistemi tarafından nitrite dönüştürüldüğünde başlayan bir hastalıktır. Nitrit daha sonra oksijeni taşıyamayan metamlobin oluşturmak için oksihemoglobin (oksijen taşıyan kan proteini) ile reaksiyona girer. Kanda yeterince büyük miktarda metaklobin oluşursa, vücut dokuları oksijenden yoksun bırakılabilir, bu da bebeğin mukoza zarlarının mavi renklenmesine ve muhtemelen sindirim ve solunum problemlerine neden olabilir. Bu durum methemoglobinemi olarak da bilinir.

Bu mavimsi görünüm, dudaklar, kulak memeleri ve tırnak yatakları gibi cildin ince olduğu yerlerde en belirgindir. Mavi bebek sendromu, yaygın olmasa da, birkaç doğumsal (doğumda mevcut anlamına gelir) kalp kusurları veya çevresel veya genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir.

MAVİ BEBEK SENDROMU BELİRTİLERİ

– Yenidoğan bebeğin kilosunun düşük olması (Bebek beslenirken çabuk yorulur ve bu da iştah kaybına dolayısıyla kilo düşüklüğüne veya kaybına neden olur.)

– Huzursuzluk

– Beslenme ve ağlama sırasında çabuk yorulma

– Çomak parmak

– Parmak gibi uç noktalar olmak üzere vücudun sık sık morarması

– Çocuğun sürekli çömelmesi mavi bebek belirtilerindendir.

Ayrıca dudak çevresi, ağız içi, parmak uçları, tırnak dipleri ve yüz gibi tenin ince olduğu yerlere bakılarak da kolaylıkla tespit edilebilir.

MAVİ BEBEK SENDROMU TEDAVİSİ

Tedavi mavi bebek sendromunun nedenine bağlıdır. Durum doğuştan bir kalp kusuru tarafından üretilirse, bebeğinizin muhtemelen bir noktada ameliyat olması gerekir. İlaç da önerilebilir. Bu öneriler kusurun ciddiyetine dayanmaktadır. Methemoglobinemili bebekler, kana oksijen sağlayabilen metilen mavisi adı verilen bir ilaç alarak durumu tersine çevirebilir. Bu ilaç reçeteli olarak alınabilir ve genellikle damardan yapılan bir iğnedir.