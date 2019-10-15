Bebeğinizin cinsiyetini erken öğrenebilirsiniz!

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet hangi ayda anlaşılır?

Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde, dilenen en önemli dilek sağlıklı bir bebek sahibi olmaktır. Ancak bebeğin cinsiyeti, henüz hamilelik başladığı andan itibaren aklınızda olabilir. Bebeğin cinsiyetini belirlemede halk arasında bir takım inanışlar olsa da yapılan araştırmalara göre pek çoğunun doğru olmadığı düşünülmektedir. Peki, bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet hangi ayda anlaşılır?

Bebeğin genleri cinsiyeti belirlemektedir. Tüm yumurtalar bir x kromozomu içerirken, sperm bir X veya Y kromozomuna sahip olabilir. Yumurta bir X kromozomu taşıyan bir sperm hücresi tarafından döllenirse, ortaya çıkan XX embriyosu bir kız olacağını gösterir. Aksine, eğer sperm hücresi bir Y kromozomuna sahipse, embriyo erkek XY kromozomlarına sahip olacaktır. Bebeğin cinsiyetini belirlemede bazı erken tahmin yöntemleri vardır. Bu doktorunuzun bebeğin cinsiyetini belirlemede kullandığı yöntemler olabilir. Bunlar ultrason testi, genetik test ve kan testini oluşturur.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ NE ZAMAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Gebeliğin 18. Ve 22. Haftaları arasında yapılan ultrason sırasında bebeğin cinsiyetinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak doktor bebeğin cinsel organlarını net olarak göremiyorsa, bebeğin cinsiyetini kesin olarak söyleyemeyebilir. Bir bebeğin vulva veya penisinin oluşumu gebeliğin 6. haftasında meydana gelmeye başlasa da, kız ve erkek bebekler ilk trimiser ultrasonu sırasında gebeliğin yaklaşık 14. haftasına kadar benzerlik gösterebilir. 18. Hafta doktorunuz bebeğin cinsel organlarını görünür kılacak bir konumda anne adayı yatarken bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilir. Ultrason ile baktırmak, bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmenin erken yöntemlerinden biridir. doktorunuzu genellikle hamileliğin 18. Ve 22. Haftaları arasında ultrason ile bakarak bebeğin cinsiyetini inceleyebilir ve bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu belirten farklı işaretler arayabilir.