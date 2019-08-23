Bebeğinizin rahat uyumasını mama ile sağlayın!

Pirinç unu maması nasıl yapılır? Pirinç unu maması tarifleri…

Pirinç unu maması ile bebeğinize doyurucu öğünler hazırlayabilirsiniz. Pirinç unu pirincin öğütülerek toz haline getirilmesi ile elde edilir. Eskilerden bu yana bebek beslenmesinde yeri olan pirinç unu maması yapımı kolay ve bebeklerin severek yediği mamalardan biridir. Peki, pirinç unu maması nasıl yapılır? İşte pirinç unu maması tarifi…

Pirinç unu hazmı kolay olduğundan bebeklerde 4. Aydan itibaren başlanabilir. 4 aydan önce pirinç unu maması vermek sakıncalı olabilir. Bu nedenle bebeğiniz ek gıdaya geçtiği zaman doktorunuza danışarak pirinç unu mamasını gönül rahatlığı ile bebeğinize verebilirsiniz. Anne sütünden sonra verilebilecek ek gıdalardan biri olan pirinç ununu bebeğinize gece yatmadan önce vererek gece rahat uyumasını sağlayabilirsiniz. Pirinç unu maması nasıl yapılır? İşte pirinç unu maması tarifleri….

YOĞURTLU PİRİNÇ UNU MAMASI TARİFİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı yoğurt (ev yapımı)

1 tatlı kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı mama

Yarım çay bardağı ılık su

Yarım ceviz

Yapılışı;

Ilık su, pirinç unu ve mamayı karıştırın. Daha sonra içerisine ceviz ve yoğurdu ekleyin tekrar karıştırın. Bebeğinize günde bir kere verebilirsiniz. Bu tarif bebeğinizin kilo alımını ve uykuya geçişini kolaylaştırır.

MEYVELİ PİRİNÇ UNU MAMASI TARİFİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 su bardağı süt (bebeğiniz 1 yaşından küçük ise 1 bardak su)

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı pekmez

Yarım elma

Yapılışı;

İlk olarak süt veya suyu tencereye alın. İçerisine pirinç unu ve mısır nişastasının ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Elmayı cam rendede rendeledikten sonra karışımın içerisine katın ve bebe bisküvilerini içine ufalayın. Ocağı kapatın ve pekmezi ilave edin. Besleyici bir mama olan bu pirinç unu mamasını bebeğinize dilerseniz uyku öncesi veya gün içerisinde verebilirsiniz.