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Bebek alışverişini abarttık

Bebek alışverişini abarttık

Bebek alışverişini abarttık

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Alişan’ın altı aylık hamile olan eşi Buse Varol, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Oyuncu, “Bebek alışverişi olayını sanırım biraz abarttık. Ne görsek almak istiyoruz ve alıyoruz. Daha gelecek birçok hediye var. Onun için bir kısmını ihtiyaç sahibi insanlara göndereceğim” dedi. Varol, ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin setine başlandığını da belirtti.

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