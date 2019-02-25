Bebek göründü...

Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit’le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı’ndaki bir hastanede görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde grip olduğu için aynı hastanede birkaç gün kalarak kontrol altında tutulan oyuncunun, karnı burnunda olduğu görüldü. Çift, “Doğum yurt dışında değil, Türkiye’de olacak. Burada ülkemizde doğsun istiyoruz, bir yere gitmiyoruz” diye konuştu.