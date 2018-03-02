BEBEK KAMERASINDA ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ

İngiltere'de bebeğini kameradan takip eden bir anne, görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadı. Görüntülerde küçük çocuğun yanındaki bir şekil dikkat çekiyor.

İngiltere’de yaşayan Bonnie Moore, pek çok anne gibi çocuğunun uyku düzenini kamerayla takip ediyor. Moore geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki kızını kontrol etmek için izleme monitörüne baktığında gözlerine inanamadı.

Athea isimli kızının neredeyse kadrajın dışında olduğunu fark eden anne, küçük çocuğun yanında uzanan bir şekil olduğunu gördü.



‘ÖZEL BİR RUH’

Kızının yanına giden Moore, Athea’yı huzurlu bir şekilde uyurken buldu. Ne yapacağını şaşıran Moore, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini gören genç kadının arkadaşları, söz konusu figürün özel bir kişinin ruhu olduğu görüşünde birleşti.

Fotoğrafı yorumlayanlardan biri ise, “Görüntülerdeki ruhun küçük bir çocuğa ait olduğunu hissediyorum. O, senin küçük kızının güvende olmasını sağlıyor” dedi.

Moore da görüntülerin küçük yaşlarda kaybettiği kardeşinin ölüm yıl dönümünden birkaç gün sonra kaydedildiğini söyledi.