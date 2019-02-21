Bebek müjdesi!

Seda Bakan ‘Öldür Beni Sevgilim’ filminin tanıtımında hamile olduğunu açıkladı

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filminin fragman tanıtımı önceki gün gerçekleştirildi.

1 Mart tarihinde vizyona girecek filmin fragmanını hep birlikte izleyen oyuncular filmin çekimlerinin yapıldığı Fethiye’den dönmek istemediklerini ve set boyunca uyum içinde çalıştıklarını belirttiler. Milli Piyango’da büyük ikramiye çıkan ve bu yüzden birbirinden kurtulmaya çalışan karı kocanın başından geçen komik hikayelerin anlatıldığı filmde, sahne gereği yamaç paraşütü yaptığını söyleyen Murat Boz, “En zorlandığım sahne buydu, benim yükseklik korkum var, set ve rol için olmasa kimse beni paraşüte bindiremezdi” dedi. Boz, “Usta paraşütçüler işliğinde bunu yapabildim, uçarken sadece bana verilen komutları yaptım, eğer paraşütü kullanan hocaya güvenmeseydim nasıl yapardım bilmiyorum ama zor da olsa bunu başardım” dedi.

“MUHBİRİ ARIYORUM”

Basın toplantısında, yakında anne olacağı ve hamile olduğu yönünde haberlere yanıt veren Seda Bakan,”Murat Boz ile rol almaktan dolayı çok mutlu oldum, o kadar doğal ve seveni hayranı olan bir insan ki, onunla çalışmak beni çok mutlu etti’ dedi. Hamilelik olayıyla ilgili de yorum yapan Seda Bakan, “Ben bunu duyuran muhbiri arıyorum, bir kaç kişi dışında bilen yoktu. Hamile olduğumu sizlere kendim haber vermek isterdim ama elde olmayan sebeplerden dolayı biri bu haberi uçurdu ve ben haber veremedim” dedi.

Bakan, “Murat dayı olacak, ben de inşallah hala olurum” sözleriyle Murat Boz’a çocuk yap imasında bulundu. Beklediği çocuğunun doğmasının ardından Murat Boz’un çocuğunun dayısı olacağını söyleyen Seda Bakan, bu cevabın ardından muhabirin siz ne zaman hala olacaksınız sorusuna da yanıt verdi. İnşallah Allah isteyenlere de nasip etsin derken Murat Boz da bu soruya İnşallah demekle yetindi.