BEBEK PUDRASINDA BU MARKAYI KULLANANLAR DİKKAT!

Kozmetik Devi Johnson & Johnson, 29 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi

Amerikan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketi Johnson & Johnson, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin California eyaletinin Oakland kentinde üst mahkeme, Johnson & Johnson şirketinin, davacı Teresa Leavitt'e 29 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Leavitt'in bebek pudrası kullanmasının kansere yakalanmasına neden olan unsurlardan biri olduğu belirtildi.

ŞİRKET HAKKINDA AÇILMIŞ 13 BİN DAVA BULUNUYOR

Leavitt, kullandığı bebek pudrasının akciğer zarı kanserine yakalanmasına sebep olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Johnson & Johnson şirketi hakkında benzer iddialarla ABD'de açılmış 13 bin dava bulunuyor.

GEÇEN YIL 25,7 MİLYON DOLAR TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Geçen yıl Los Angeles'ta mahkeme, şirketin bir kadına 25,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Kaynak: AA