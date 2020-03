bebek yağı, cilde sağladığı faydalar ile önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Her insana hitap eden zengin mineral yapısı ve kaynağı ile beraber, bebek yağı günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki bebek yağı ne işe yarar? Faydaları nedir? İşte detaylar...

Cilt bakımı her yaşta her insan için önemli bir değer taşır. Düzenli olarak cilt bakımı paralel şekilde canlı ve dinç olma potansiyeli sağlamaktadır. Daha keyifli ve sağlıklı günler yaşamak en hassas giysi olarak öne çıkan cilt bakımı ile elde edilebilir. Bu durum ayrıca kişinin özgüveninin artmasına olanak tanır. Bu bağlamda fiyatı üzerinden farklı ciltlere bağlı olarak pek çok ürün bulunmaktadır.

- Kuru ciltler,

- Yağlı ciltler,

- Hassas ciltler,

- Alerjiye karşı savunmasız ciltler,



BEBEK YAĞI NEDİR?



Cildi korumak amaçlı bebeklerin hassas yapısı adına kullanılan bebek yağları, günümüzde yetişkinler için de özel mineral yapılarıyla değerlendirilmektedir. Farklı fiyatları üzerinden her bütçeye uygun şekilde bir piyasada elde edilecek bebek yağları bulunuyor.



Özellikle kozmetik reyonlarında yerini almaya başlamış olan bebek yağı, pek çok faydası ile çantalardaki yer buluyor. Özellikle cilt üzerinde önemli katkılar sağlayan bu zengin kaynak yapısına sahip yağ, gün içerisinde güvenli şekilde kullanım imkânı sağlamaktadır.



BEBEK YAĞININ FAYDALARI



Ortak şekilde her türlü cilde sahip bireyler için bebek yağı pek çok önemli fayda sağlıyor. Daha sağlıklı ve zinde bir kazanım elde edebilmek, cildi her daim taze tutabilmek için bebek yağı periyodik olarak kullanılabilmektedir.



- Öncelikle bebeklerin hassas ciltlerini rahatlatmak amaçlı değerlendirilir.

- Yetişkinlerde cilt bakımı için önemli bir potansiyel teşkil eder.

- Cilde bulaşan boyaları temizlemek için kullanılır.

- Sağlıklı şekilde makyajı temizleme imkânı sunar.

- Çatlaklar için önemli bir fayda sağlamaktadır. Özellikle hamilelik döneminde göbek kısmındaki çatlaklar için değerlendirilebilir.

- Topuklardaki çatlakların önüne geçer.

- Birbirine karışmış aksesuarları bebek yağı ile ayırmak mümkün.

- Uzun süre ciltte kalan yara bandını çıkarmak için bebek yağı kullanılır.

Bu ve benzeri daha pek çok farklı amaç altında bebek yağını sağlıklı şekilde kullanmak mümkündür.



BEBEK YAĞI NE İŞE YARAR?



Bebek yağının faydaları saymakla bitmez. Bebeklerin hassas cildini korurken ayrıca yetişkinlerin daha taze ve sağlıklı bir cilt yakalamasına imkân vermektedir. Ayrıca makyaj ve boya çeşitleri sağlıklı şekilde çıkarılabilir. Tabii aynı zamanda saçlar ve yüz için de önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün.



Saçlar İçin Bebek Yağı: Bebek yağı cildin yanı sıra saçlar için de önemli bir koruma oluşturuyor.



- Kuru ve yıpranmış saçlar için daha güçlü bir görünüm sağlar.

- Saçların daha parlak görülmesine olanak verir.

- Saça sakız yapıştığı zaman kolaylıkla çıkarma imkânı sağlar.

- İçeriğinde doğal bitkisel yağ ve önemli kaynaklar bulunduğu için saça doğal bir nem kazandırır.

Yüz İçin Bebek Yağı: Bebek yağı içerisinde bolca A ve E vitamini bulunmaktadır. Bu vitaminler ciltteki yağlanmayı önlemek, ölü hücrelerin atılmasına olanak sağlamaktadır. Böylece yerine yeni hücrelerin çıkmasına imkân verir.

- Yüze yumuşaklık sağlar ve gözenekleri açar.

- Kimyasal ürünler yerine makyaj temizleme için sağlıklı şekilde kullanılabilir.

- Kan dolaşımını hızlandırmak suretiyle gözaltı morluklarını yok eder.

- Soğuk ve sert iklimlere karşı dudak çatlamalarını önler.

- Kuru cilde sahip kişiler için nemlendirme olanağı tanır.



Bu gibi özellikleri sebebiyle bebek yağı günümüzde çocukların ciltleri ile beraber yetişkinlerde da önemli bir olanak sağlamaktadır. Sunduğu faydalara bağlı olarak organik ve doğal yapısı sayesinde güvenle kullanılabiliyor.



BEBEK YAĞI NASIL KULLANILIR?



Amaca bağlı olarak bebek yağı kullanımı değişkenlik gösterir. Örneğin saç için kullanılmak istendiğinde öncelikle saçları saf su ile nemlendirmek gerekir. Daha sonra bebek yağı saçlara hafif dokunuşlarla sürülebilir. Çatlamış dudaklar için ise 1 tatlı kaşığı bebek yağı ile beraber 2 damla limon ve çay kaşığı ucuyla şeker karıştırmak suretiyle kullanılabilir. Bu karışım dudaklara uygulanmak suretiyle, çatlaklar giderilerek canlı ve parlak dudaklara sahip olmak mümkün.



Ayrıca stresin önüne geçebilmek için bileklere ve alın bölgesine sürülebilir. Kan dolaşımını hızlandırmak suretiyle vücudun stresten uzak bir yapıya ulaşmasına imkân tanır. Aynı işlem sürmek suretiyle gözaltındaki morluklar için kullanılabilir. Yatmadan önce topuklara ya da çatlamış kısımları sürerek, sabaha kadar bu bölgenin yumuşacık hale gelmesine olanak verebilirsiniz.