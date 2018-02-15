Bebekler neden kusar?

Özellikle yeni doğan bebekler çeşitli nedenler dolayı kusabilir. Bebekler neden kusar sorusu özellikle ebeveynler tarafından oldukça merak ediliyor. Anne baba için merak edici ve tedirgin edici olan bebekler neden kusar sorusuna verilecek birçok cevap ve nedenler mevcut.

İşte bebekler neden kusar sorusunun cevapları…

Mukus

Bazen bebeklerin mukozaları kalın olabilir. Bu durumda da bebekler tıkanarak kusma eylemini gerçekleştiriyorlar. Bebekler mukusu atamadıkları zamanda boğuluyor gibi görünebilirler. Bu durum sonucunda ebeveynler telaşa kapılabiliyorlar. Ancak bu durumu dert etmenize gerek yok. Bebeğinizin dik durması ya da omzunun üzerine yerleştirerek mukozayı yutmasına ya da tükürmesine yardımcı olabilirsiniz.

Süt içmesi

Bebeğiniz daha büyük miktarlarda süt almaya başladığında, bu sütün bir kısmını dışarı çıkara ihtiyacı duyar. Bu duruma bebeğin da 'regürjitasyona girmesi' durumu denilmektedir. Bununla birlikte, bazı bebekler yaklaşık 2-3 ay kadar çok fazla kusmazlar. Bebeğiniz birçok nedene bağlı olarak kusabilir. Eğer şanslıysanız, fiziksel olarak hasta olmadığı sürece hiç kusmayacak bir bebeğinizde olabilir. Ancak çoğu bebek, hayatlarının ilk 12 ayında çeşitli evrelerde "görememe" ve "kusma" eğiliminde olacaktır. Bazı bebeklerde de reflü sorunu nedeniyle kusma davranışı gerçekleşebilir.

Bebeğiniz ağzından hafifçe aşırı miktarda "narin" kusmalara sahip olabilir veya ağız ve burundan gelen büyük bir patlama ile dramatik tarzda kustu olabilir! Bu tür kusmaları gözlemlemek, ebeveynleri kendisinden çok endişe duyuyor (ve şaşkına çeviriyor) ya da 'boşa gitmiş' tüm sütü üzüyor. Yetişkinler ve daha yaşlı çocukların aksine, bebekler çok kolay bir şekilde kusarlar; sık sık rahatsızlanmadığı ya da rahatsız edilmediği düşünülmektedir.

Genel kusma nedenleri

1- İlk haftalarında bir bebeğin kusmaya neden olan en yaygın nedeni, bebeğinizin burnunu çektiğinde sütten bir miktar içeriye girmesidir.

Bu tür kusmalara yönelik diğer terimler genellikle 'pozitif' olarak anlamlandırılmaktadır. Kusma eylemi emzirmeden bir süre sonra gelirse, bu durum sütün kısmen sindirildiği anlamına gelir. Kısmen sindirilmiş anne sütü güçlü bir kokuya sahip olma eğiliminde değildir.

2- Bebeğin sıklıkla kustuğunun bir diğer nedeni, karnının üst kısmındaki (yemek borusu ile karın arasındaki) kas kapağının zayıf ve olgun olmadığını işaret eder. Yetişkinlerde bu kısım, yiyecekleri yuttuktan sonra sıkıca kapanır, böylece yiyecekleri aşağı tutar.

Bir yetişkinin kusmasını sağlamak için bu kısmın açık kalmasını sağlamak gerekir. Bebeklerde bu kısım kapanır ancak sıkı bir şekilde kaplı değildir.

Bir çok anne baba bebeğinin kusma sorunundan şikâyet eder. Bu duruma engel olmak için genellikle çok fazla miktarda bez taşımak zorunda kalırlar.

Not: bebeğinizde çok fazla kusma sorunu ile karşı karşıya kalıyorsanız ve endişe etmeye başladıysanız muhakkak tıbbi yardım almalısınız.

Aşağıda vermiş olduğumuz herhangi bir belirtiden bir tanesini bile görseniz muhakkak bir uzmana danışmalısınız.

- 24 saat içinde altıdan az bezin ıslak kalması

- Beslenme alışkanlıklarını kaybetmeye başlama

- Halsiz olma

- Kusma ile beraber ishal

- Ateşle beraber kusma

- Kusma çok keskin bir kokuya sahipse, parlak, sarı veya turuncu bir renk geliyorsa uzmana gözükülmesinde fayda vardır.

Kan kusma

Doğumdan sonra ki birkaç gün içerisinde bebeğin kusmuğunda az miktarda kan görülmesi alışılmışın dışında bir durum değildir. Bunun nedeni bebeklerin normal doğum veya sezaryen doğumda kan yutmasından kaynaklanır. Kusmukta meydana gelen kan rengi genellikle kahverengi veya koyu kahverengi şeklindedir. Bu durum bebeğe zarar vermez, zaman içerisinde iyileşecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bebeğinizi emzirmekten kaynaklanan meme başı çatlamaları veya kanamaları meydana gelebilir. Bu durumda bebeğinizin kusmuğunda kana rastlayabilmeniz normaldir.

Bu durumda da kan bebeğinize zarar vermez, ancak bebeğinizi sağlıklı bir şekilde emzirebilmek için meme başının daha fazla hasar görmesini engellemeniz gerekmektedir.

NOT:

Bebeğinizin sürekli olarak kusmuğundan kan geliyorsa ve fazla miktarda gelmeye başladıysa uzmana görünmeniz gerekecektir.

Kusan bebekle başa çıkmanın yolları

1- Beslenmesi sırasında veya sonra yedek pamuklu mendiller kullanabilirsiniz. Dışarı çıkarırken de kıyafetlerinin üzerine önlük giydirebilirsiniz.

2- Bebeğinizi emzirdikten sonra sallamamaya dikkat edin. Onları hızlı bir şekilde kaldırırsanız veya sallanmasına neden olursanız tüm sütü dışarıya atacaktır.

3- Bebeğinizi haddinden fazla emzirmeyin. Ona ihtiyacı olan sütü vermeniz kusmasını engelleyecek en önemli yöntemdir.

4- Kusmayı düzeltmek için bebeğinizin beslenme düzenini değiştirmemelisiniz. Ona daha fazla süt vermek veya beslenme düzenini çok fazla uzun saatlere yaymak kusmasını engellemeyecektir.

5- Bebeğim kusuyor diye çok fazla katı gıdalara yüklenmeyin ona ihtiyacı olan besinlerle beslemeye özen gösterin. Aksi takdirde kabızlık ve sindirim problemi gibi daha fazla can sıkıcı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.(pembenar)