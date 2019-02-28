Bebeklerde bu belirtilerin takip edilmesi çok önemli!

Bebeklerde diş çıkarma dönemi, il bir ayda gerçekleşebildiği gibi, bazılarında 3-4 aylıkken, bazı bebeklerde ise 12-16 aylık dönemlerde gerçekleşmektedir. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri, genetik etkiler ve gelişim düzeyi gibi etkenlere bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Şimdi, bebeklerde diş çıkarma belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenlere değineceğiz. İşte bebeklerde diş çıkarma belirtileri…

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ

Bebeklerde diş çıkartma, ağrı, salya akıtma, öksürük gibi fizyolojik belirtiler ile oluşabildiği gibi, huysuzluk, uykusuzluk gibi belirtiler de görülmektedir. İşte bebeklerde diş çıkarma belirtileri:

Öksürük

Öksürük, doğrudan bir diş çıkarma belirtisi olmamakla beraber, diş çıkarma dönemlerinde bebekler çok fazla salya akıttıkları için, boğazda biriken salya öksürüğe sebebiyet verebilir.

Ateş

Diş çıkarırken, bebeklerin ateşlenmesi sık rastlanan bir durumdur. Ancak birkaç gün süren ateşin daha uzun sürmesi başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu yüzden böyle durumlarda doktora başvurmak gereklidir.

Salya Akıtma

Diş çıkarırken, bebeklerin hemen hepsinde salya akıtma sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Yüzde Kızarıklık

Bazı bebeklerde yanak ve çene bölgesinde kızarıklıklar görülmesi doğaldır, ancak bazı bebeklerde bu belirtiler görülmeyebilir.. Kızarıklıklar genellikle birkaç gün sürer ve daha sonra azalır ya da tamamen yok olur.

İştahsızlık

İştahsızlık bebek diş çıkarırken yaygın olarak görülür. Diş etlerindeki kaşınma ve ağrı iştah kaybına neden olabilir. Sıvı ağırlıklı beslenme ile kilo kaybının önüne geçilebilir.

Uykusuzluk

Diş çıkarma döneminde ağrı, kaşıntı ya da huzursuzluk bebeklerin uykusuz kalmasına neden olabilir. Genellikle diş etindeki ağrı çok şiddetli değildir, ancak uzun süren uykusuzluk durumunda doktora başvurmak gerekebilir.

Diş Etinde Kanama

Bazı bebeklerde diş eti kanaması görülebilir ve bu da ağrıya neden olabilir. Kanama durumunda diş etine soğuk pres yapmak (buzdolabında bekletilmiş ıslak bez ile hafifçe masaj yapmak) ağrıyı azaltmada faydalı olabilir.

Isırma

Doğrudan diş çıkarma belirtisi olmamasına rağmen diş kaşıntısının olduğu dönemlerde ortaya çıkabilir. iş çıkaran bebeklerde, kaşıntı oldukça yaygın olduğu gibi, kaşıntıyı giderebilmek için oyuncaklarını, kaşığı ısırabilen bebekler, yakın temas kurdukları insanları da ısırmaya çalışabilir. Diş kaşıyıcılar ya da havuç, soğuk bir muz gibi yiyecekler verilmesi, çocukların ağız yoluyla enfeksiyon kapmasını ve diş etlerine zarar vermesini engeller.

Diş Etinde Şişme

Bebeklerde diş etinde şişme ve ağrı son derece normal ve sık görülen bir durumdur.

Huzursuzluk

Diş çıkarmanın en önemli belirtileri arasında görülen huzursuzluk bir çok bebekte görülür. Bu durum bazı bebeklerde bir kaç ay sürebilmektedir.