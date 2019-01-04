BEBEKLERDE İNMEMİŞ TESTİS KISIRLIK NEDENİ OLABİLİR!

Kriptorşidizm olarak da adlandırılan inmemiş testis; çok sık görülmeyen ancak tedavi edilmediği takdirde ileriki yıllarda erkek kısırlığına neden olabilen sağlık problemlerinden biri olma özelliği taşır. Testislerden birinin ya da her ikisinin doğum öncesi, doğum ve sonrası süreçte testis torbasına yani skrotuma inmemesi durumu olarak tanımlanabilen inmemiş testis, erkek kaynaklı kısırlık riskini arttırmasının yanı sıra testis kanserine yakalanma olasılığını yükseltmesi ile de önem arz eder.

İNMEMİŞ TESTİS NEDİR?

Gebeliğin son birkaç ayında bebeklerde çeşitli değişimler görülür; bebeklerin gözleri açılır, kemikleri tamamen oluşur ve kilo alma hızları artar. Erkek bebeklerde ilk olarak böbreklerin altına yerleşen ve gelişimini sürdüren testisler doğum yaklaştıkça skrotuma doğru ilerlemeye başlar. Fakat bazı durumlarda testislerden biri ya da her ikisi birden skrotuma ulaşamaz; ya kasık bölgesinde ya da karın boşluğunda kalır. Doğum sırasında fark edilebilen bu gelişimsel anomali genellikle doğumdan sonraki süreçte düzelir yani testis ya da testisler skrotuma yerleşir. Ancak her inmemiş testis vakasında süreç aynı şekilde işlemez. Bu durumda testis torbasına ulaşamayan testislerin cerrahi olarak skrotuma yerleştirilmesi gerekir.

İNMEMİŞ TESTİS NEDEN OLUR?

İnmemiş testis nedenleri tam olarak bilinmez. Bu nedenle inmemiş testis nedenlerinden ziyade risk faktörlerinden bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olarak ön plana çıkar.

• Erken doğum,

• Genital bölge gelişimine neden olan kalıtımsal hastalıklar,

• Fetüs gelişimini etkileyen Down Sendromu gibi sağlık sorunları,

• Testislerin yolculuğunu tamamlamasına engel olan hormonların yetersiz salgılanması,

• Düşük kiloda doğum gerçekleşmesi gibi risk faktörleri inmemiş testis oluşumunu tetikleyebilir. Aynı zamanda; anne adayının şeker hastası olması, obezite rahatsızlığının bulunması, gebelik sürecinde sigara ve alkol kullanması gibi risk faktörlerinin etkisi ile de inmemiş testis sorunu ortaya çıkabilir.

İNMEMİŞ TESTİS PROBLEMİ NASIL TESPİT EDİLİR?

İnmemiş testis problemi bebeklerin rutin sağlık kontrolleri sırasında fiziksel muayene ile teşhis edilebilir. İnmemiş testis teşhis edildiği takdirde tedavi zamanlamasının dikkatli bir şekilde planlanması gerekir. Genel olarak inmemiş testis cerrahisinin bebek 18 aylık olana kadar yapılması önerilir.

İNMEMİŞ TESTİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğunlukla doğumdan birkaç ay sonra inmemiş testis sorunu kendiliğinden düzelir. Bu aşamada herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek yoktur, uzmanların ve ailelerin bebeğin gelişimini yakından takip etmeleri yeterlidir. Bebek 6 aylık olduğunda testisler yerine yerleşmemişse cerrahi operasyon kararı verilebilir. Testislerin kasık bölgesinde sıkışıp sıkışmadığı ya da karın boşluğunda kalıp kalmadığı operasyon tekniklerini değiştirir. Yaklaşık 45 dakikalık süren inmemiş testis cerrahisi sonrası olası kısırlık ve farklı sağlık sorunları riski minimize edilir.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

İnmemiş testis tedavi edilmediği takdirde testisler vücut içerisinde bulunduğundan daha yüksek ısıya maruz kalır; dolayısıyla sperm üretimi ve testis gelişimi olumsuz yönde etkilendiğinden erkek kısırlığı görülme riski artar. Erkek kısırlığının yanı sıra kasık fıtığı gelişiminde ve testis kanseri oluşumunda da inmemiş testis probleminin önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bebeklerinde inmemiş testis varlığını fark eden ebeveynlerin zaman kaybetmeden uzman doktorlara danışıp bebeklerinin geleceği için en doğru adımı atmaları gerekir. İnmemiş testis her ne kadar fiziksel bir sağlık problemi olsa da ilerleyen yıllarda kişilerde psikolojik travmalara da yol açabilir. Testislerin yalnızca sperm üretmediği ve “androjen” adı verilen erkeklik hormonlarının salınımından da sorumlu olduğu; bu hormonların erkek kimliği üzerinde belirleyici fonksiyonlara sahip olduğu gerçeği yadsınmamalıdır.



