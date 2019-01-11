Bebeklerde ve çocuklarda bu diş çürümesine dikkat!

Biberon diş çürüğü nedir? Biberon diş çürüğü nasıl önlenir? Biberon diş çürüğü nedenleri ve tedavisi…

Geçici olsalar bile, çocuğunuzun bebek dişleri önemlidir ve çürüklere karşı hala hassastır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda diş çürüğü genellikle "Biberon Diş Çürüğü" veya "Erken Çocukluk Çürüğü" olarak adlandırılır. Peki, Biberon diş çürüğü nedir? Biberon diş çürüğü nasıl önlenir? Biberon diş çürüğü nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Bebeğin dişleri çiğnemek, konuşmak ve gülümsemek için gereklidir. Ayrıca yetişkin dişler için tutucu görevi görürler. Biberon diş çürüğü tedavi edilmezse, ağrı ve enfeksiyon ortaya çıkabilir. Ciddi çürümüş dişlerin çıkarılması gerekebilir. Şimdi, Biberon diş çürüğü nedir? Biberon diş çürüğü nasıl önlenir? Biberon diş çürüğü nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

BİBERON DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Bebeklerde ve çok küçük çocuklarda diş çürüğü genellikle biberon diş çürüğü olarak adlandırılır. Biberonun diş çürüğü, şekerli sıvılar veya doğal şekerli olanlar (süt ve meyve suyu gibi) bebeğin dişlerine uzun süre tutunduğunda olur. Ağızdaki bakteriler bu şekere geçer ve dişlere saldıran asitler oluşturur.

Biberon çürüğünde; çürüğe neden olan biberon değil, biberonun içindeki süttür. Hem anne sütü, hem de inek sütü doğal olarak bol miktarda şeker (laktoz) içerir. Bebeklerin gece yatmadan önce ya da uyku sırasında anne sütü emmesi ya da biberon ile inek sütü içmesi ile ağız içinde biriken süt, bakterilerin hızla çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Uykuda tükürük salınımının azalması, bakterilerin ürettiği asit karşısında minenin çözülmesini kolaylaştırır.

BİBERON DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDENLERİ

Biberon Diş Çürüğü en sık üst ön dişlerde görülür, ancak diğer dişler de etkilenebilir.

Diş çürümesine neden olabilecek birçok faktör vardır. Yaygın nedenlerden biri bebeğin dişlerinin şekerli içeceklere uzun süre maruz kalmasıdır. Bebek bir biberonla yatağa yatırıldığı zaman veya bir biberon titiz bir bebek için emzik olarak kullanıldığında diş çürüğü oluşabilir.

Diş çürüğü, anneden (veya birincil bakıcıdan) bebeğe geçmeye sebep olan bakterilerin geçmesine neden olabilecek bir hastalıktır. Bu bakteriler tükürükten geçer. Bakteri, annenin bebeğin mamasının sıcaklığını veya tadını test etmek için bebeği beslediği kaşığı veya temizlemek amacıyla düşen emziği kendi ağzına sürmesiyle anneden bebeğe geçer.

Bebeğiniz veya küçük çocuğunuz yeterli miktarda florür almazsa, ayrıca diş çürüğü riski de artabilir. İyi haber şu ki çürümenin önlenebilir olması.

BİBERON DİŞ ÇÜRÜĞÜ NASIL ÖNLENİR?

– Biberon çürüğünün erken tanısı için çocuğunuzu mutlaka bir yaşından önce pedodontiste götürün.

– Bir yaşından itibaren uykuda beslenmesine izin vermeyin.

– Bebeğinizi dişlerini düzenli olarak her beslenmeden sonra ıslak bir tülbent veya diş fırçasıyla temizleyin.

– Çocuğunuzun dişlerini diş macunu olmadan, ilk dişi çıktığı andan itibaren fırçalamaya başlayın. Diş macunu kullanmayı tercih ederseniz, florür içermeyen kullanın.

– Tüm bebek dişleri çıktığında diş ipi kullanın.

– Beslenme sonrasında bebeğinizin dişlerin temizleyemediğiniz durumlarda su içirin.

– Bebeğinizin sütüne bal, reçel, pekmez gibi yüksek şeker içerikli besinler ilave etmeyin.

– Çocuğunuzu ilk doğum gününde bir bardaktan içmeye teşvik edin.

– Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edin.

BİBERON DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİSİ

Tedavi çocuğunuzun yaşına ve durumun ciddiyetine göre değişir. Bir sorunun en erken belirtilerinde siz ve çocuğunuzun diş hekimi, tedavi ve tedaviye yönelik bir yaklaşım geliştirmek için birlikte çalışabilirsiniz.

Diş yüzeyindeki beyaz lekeler biberon diş çürüğünün erken belirtileridir. Bu aşamada, tüm dişleri remineralize (çürüme sürecinin tersine çevrilmesi, çürümenin durdurulması) etmek için florür tedavisi veya florür verniği kullanılabilir. Bu işlem aslında diş minesini yeniden inşa etmeye yardımcı olarak, ilk aşamalarındaki bozulmayı tersine çevirir. Çocuğunuzun diş hekimi ayrıca florür takviyesi önerebilir. Bu aşamada, bebeğinizin diyetinde de çürümenin ilerlemesini önlemek için değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişiklikler şunları içerebilir:

– Asitli yiyecekleri sınırlamak

– Sınırlı meyve suları, özellikle narenciye suları

– Çocuğunuzun şişesinde meyve suyu, formül veya süt bulundurmak.

Bu değişiklikler daima çocuğunuzun çocuk doktoru ve / veya çocuk diş hekimi ile koordineli olarak yapılmalıdır. Çocuğunuzun yaşına, genel sağlık ve beslenme gereksinimlerine bağlı olarak, bazı diyet değişiklikleri gerekli olabilir.

Eğer çürüme ileri aşamalarda tespit edilirse, florür işlemleri artık yeterli olmaz. Daha şiddetli bozulma belirtileri şunlardır:

– Dişlerde kahverengi veya siyah lekeler

– Kanama veya şiş diş etleri

– Enfeksiyonu gösterebilecek ateş, şişme veya huzursuzluk

– Ağız kokusu

Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösterirse, mümkün olan en kısa sürede diş hekimi görmek zorunludur. Çürüme yayılırsa, çocuğunuz kapsamlı restorasyon tedavileri ve hatta diş kaybı yaşayabilir.