Bebeklerde yürüme bozukluğuna dikkat!

Bebeklerin ilk adımları aileler tarafından büyük bir sevinç ve heyecan ile karşılanır. Bebekler bir yaşında tutunarak ayakta durmayı, 12-15 aylar arasında ise bağımsız adım atarak yürümeyi öğrenir. Bu süreç bazen daha erken olabildiği gibi daha geç de olabilir. Bebeklerin yürümeye başlamasından sonra ise hatalı basış şekillerinin uygulanması halinde yürüme bozukluğu ortaya çıkabilmektedir. Peki, bebeklerde yürüme bozukluğu nasıl anlaşılır?

Bebeklerde yürüme belirtileri 11. ayın sonlarına doğru başlar. Bebeğinin emeklemesinin ardından güçlenmiş kollarıyla bir yerlere tutunarak sürekli ayağa kalkmaya çalışırlar. Bebekler ilk başlarda bir süre ayakta duracak ve ilerleyen zamanlarda tutunarak adımlar atmaya başlayacak ardından da kısa sürede yürümeye başlayacaktır. Çocuğunuzun ilk birkaç yıl içerisinde yürüyüşlerinde belirgin yürüyüş anormallikleri olabilir. Bu anormalliklerin en belirgin olanları içe ve dışa basmadır. Birçok yürüyüş rahatsızlığı sık görülür ve kendi başlarına düzelir ancak bazıları tıbbi yardım gerektirmektedir.

YÜRÜME BOZUKLUĞU HAKKINDA

Yürüme bozuklukları, çocuğun yürürken içe ya da dışa basması durumudur. Genellikle içe basma ciddi bir nedene bağlı değildir, ancak beyin ve sinir sistemi hastalıkları, beyin felci, kalça çıkığı, ayak tarak kemiklerinde içe dönme, kemik hastalıkları ya da kaval kemiğinin içe dönük olaması gibi

durumlar da içe basmaya neden olabilir. Dışa basma, yürürken ayaklarını yanlara doğru atarak yürüme durumudur. Normalde, yürüme esnasında ayaklar yürüme istikametine göre dışa doğru 15 derecelik bir açı yapar.

YÜRÜME BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Yürüme bozuklukları birçok nörolojik hastalığın da bulgusu olabilir. Özellikle boyun ve sırt bölgesinde omurilik basısı buna yol açabilir. Aynı şekilde bel bölgesinde dar kanal ve sinir sıkışıklığında ağrının eşlik ettiği yürüme güçlüğü ile kendini gösterir. Yürüme ve denge bozuklukları birçok nedene bağlı olarak oluşabilir. Doğumsal bazı hastalıklar, geçirilen nörolojik bir hastalık, bazı sinir sistemi hastalıkları, kas hastalıkları, Parkinson, Multiple Skleroz (MS), kalça ve diz protez ameliyatları, alt ekstremite kırıkları, ayaktaki sinir hasarı, tendon problemleri, inme ve ilerleyen yaş bu gösterilebilecek nedenlerden bazılarıdır.

BEBEKLERDE YÜRÜME BOZUKLUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bebeğinizde aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı ile karşılaşırsanız bir uzmana danışmanızda fayda vardır:

– Adım atarken ayak içinde kavis olmaması, ağrı

– Bacaklarda şekil bozukluğu, parantez bacak

– İçe basma

– Sendeleme, paytak yürüme, topallama, bacaklar arasında boy farkı