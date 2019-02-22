Bebeklerdeki en yaygın cilt hastalığı...

Bebeklerde beşik kapağı olarak da bilinen ve kafa derisi üzerinde kabuklu, pullu lekelere neden olan konak hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Bebeklerde konak nedir? Konak neden olur? Konak belirtileri ve tedavisi…

BEBEKLERDE KONAK NEDİR?

Bebeklerde konak, beyaz, sarımsı veya gri olabilen yağlı veya kuru pullarla kaplı kırmızı, iltihaplı cilt olarak ortaya çıkar. Kafa derisini, kaşları, alın, yüz, burun ve kulakların etrafındaki kıvrımları, göğsü, koltuk altını ve kasıkları etkileyebilir. Bebeklerde en sık kafa derisinde görülür ve kızak başlığı olarak adlandırılır. Kepek hafif bir seboreik dermatit şeklidir ve kırmızı cilt veya iltihaplanma olmadan ince beyaz pullar gibi görünür . Kepek, özellikle çocuklarda, diğer cilt durumlarından da kaynaklanabilir.

Konak, yenidoğanların yaygın, hafif bir hastalığıdır. Kırmızı, pullu döküntü, alnına, kulakların arkasına ve boyun ve koltuk altlarının kırışıklıklarına yayılabilir. Döküntü kaşıntılı değildir ve genellikle bebekleri rahatsız etmez. Bazen bebekler de bebek bezi bölgesinde bu cilt hastalığını geliştirir. Konak bez bölgesinde ortaya çıktığında, genellikle bir mantar enfeksiyonu eşlik eder. Maya bulunduğunda, döküntü kaşıntılı ve rahatsız edicidir. Seboreik dermatit genellikle ilk yılın sonunda kaybolur ve ergenliğe kadar tekrar ortaya çıkmaz .

Konak’ın kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genler, cilt üzerinde doğal olarak yaşayan maya, stres, kimyasal tahriş edici maddeler, kuru ve soğuk hava gibi faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Bebeklerde araştırmacılar seboreik dermatitin kısmen anneden gelen hormonlar tarafından tetiklendiğine inanmaktadır.

Diğer egzema formlarından farklı olarak konak alerjinin sonucu değildir.

Bebeklerde konak yaygın bir cilt sorunudur. Konak seboreik dermatit ve beşik kapağı olarak da bilinmektedir. Bazen bu kabuklaşma alın bölgesine ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir ve döküntüye yol açabilir. Genelde saçlı deride görülür. Konak bebeğin kulakları, kaşları, kirpikleri ve hatta koltuk altında bir görülebilir. Bebeklerde konak sorunu kötü hijyen koşullarından kaynaklanmaz. Konak bebekte kaşıntıya neden olabilir.

BEBEKLERDE KONAK NEDENLERİ

Konak için kesin neden bilinmemektedir. Yağ bezlerinde ve saç köklerinde çok fazla cilt yağı (sebum) ve deride Malassezia adı verilen bir tür maya ve genler, seboreik dermatit gelişiminde rol oynayabilir.

BEBEKLERDE KONAK BELİRTİLERİ

Yenidoğan ve bebeklerde seboreik dermatitin en sık görülen belirtisi, kafa derisinde sarımsı, yağlı skalaların asemptomatik ve inflamatuvar olmayan bir birikim olan “beşik kapağı” dır. Konak aynı zamanda yüz veya bebek bezi alanında başlayabilir ve vücudun diğer kısımlarına yayılabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda konak, saçlı deride veya vücutta şu şekilde görünebilir:

– Sarı kabuk

– Üstte beyaz veya sarı renkli pullanmış kırmızı cilt

– Kırmızı deri ile birleşen pembe lekeler

– Deride şişmiş bölgeler

BEBEKLERDE KONAK TEDAVİSİ

Saç derisinin, bir bebek şampuanı ile sık sık yıkanması, ardından pulların çıkarılması için yumuşak bir fırça ile fırçalanması, genellikle beşik kapağını temizler. İnatçı vakalarda, kükürt ve salisilik asit içeren özel bir şampuan kullanılabilir. Bu tedavi sadece bir çocuk doktoruna danıştıktan sonra yapılmalıdır, çünkü bu şampuan bebekleri tahriş edebilir. Bazen anti-enflamatuar bir ilaç olan kortizon içeren bir merhem verilir. Seboreik dermatit bir mantar enfeksiyonu ile komplike ise, enfekte bölgeye günde üç veya dört kez maya önleyici bir merhem uygulanır.

Bebekte konak hafifse, OTC topikal antifungal krem veya ketokonazol, selenyum sülfit, kömür katranı veya çinko piriyon içeren ilaçlı şampuan semptomları kontrol etmek için yeterli olabilir. Çocuğunuz rahatsız değilse, hafif konak tedavi edilmemelidir.

Daha ciddi vakalarda, iltihabı rahatlatmak için topikal steroidler veya TCI verilebilir. Oral antifungal ajanlar da kullanılabilir.