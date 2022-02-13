Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı! İşte ürküten uygulamanın nedeni

Sovyetler Birliği'nde 1958'li yıllarda bebeklere yönelik uygulama sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Söz konusu uygulamaya göre bağışıklık sistemleri güçlendirilmek istenen bebekler, soğuk havada uyutuluyordu.

Tarihin en ilginç ülkelerinin başında gelen Sovyetler Birliği'nin uygulamaları hala tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. Yine Sovyetler Birliği'nin uygulamaları arasında yer alan ilginç bir konu da sosyal medyada paylaşıldı.

ÜLKEDE YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KIŞ

Sovyetler Birliği, yılın büyük bir bölümünü kış olarak geçiren ülkedeki çocukların soğuğa karşı dirençli olması ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için yöntem arayışına girdi.

BEBEKLERİ SOĞUKTA UYUTMAYA KARAR VERDİLER

Dönemin bilim insanlarına danışan yetkililer, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olması için soğukta uyutulmaları tavsiyesi aldıktan sonra bu yöntemi ailelerle paylaştı ve Sovyetler'de 1958'li yıllarda bu tür bir uygulama başlatıldı.

İşte o fotoğraf:

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