Bebeklerini Yıkarken Fark edip Dehşete Düştüler!

Kanada'da yaşayan bir çift doğan bebeklerini yıkarken bir şeylerin ters gittiğini anladılar. Ancak doktorlar anlamadı. Doğru teşhis konulduğunda ise...

Kanada’nın başkenti Ottawa’da yaşayan Robin Audette ve Kirk Hisko çocuk sahibi olmayı dört gözle bekliyorlardı. Büyük gün geldi ve kızları dünyaya geldi. Her şey mükemmeldi ve bebek gayet sağlıklıydı. En azından doktorlar öyle düşünüyordu.

Robin ve Kirk, bebekleriyle eve döndükten birkaç saat sonra tuhaf bir şey farkettiler. Bebekleri Ever yemek yemiyordu ve hep mutsuzdu. Robin ve Kirk ne yaparsa yapsın kızları sürekli ağlıyordu ve hiç uyumak istemiyordu.

Doktorlar daha sonra Ever’a reflü teşhisi koydular. Reflü tedavi edilebilen bir hastalıktı ve Ever verilen ilaçların ardından çok daha mutlu görünmeye başladı. Ancak yanılıyorlardı.

Bir süre sonra Ever’ın ebeveynleri bir şeylerin daha ters gittiğini hemen anladılar. Ever yaşıtları gibi hızlı büyümüyordu ve asla uyumuyordu. Aldığı tedavinin ardından neşesine kavuşsa da uyku sorunu hala çözülememişti.

Kızları uyumayınca ebeveynler de haliyle uyuyamıyordu. Kızlarının neden uyuyamadığını merak etmeye başladılar. Bunun sadece reflüyle alakalı olmadığını anladılar. Anne, “Belki de hayata bir adım geride başladığı için böyle davrandığını düşündük. Başka bir şey olabileceği şüphesi de hep içimizdeydi” dedi.

Ever’a son olarak belirtileri gelişimsel gecikme, konuşma bozukluğu ve uykusuzluk olan nörolojik ve genetik bir hastalık olan Angelman Sendromu teşhisi koyuldu. Robin ve Kirk çifti artık kızları Ever’ın neden uyuyamadığına anlam verebiliyordu.

Robin, “Angelman sendromunu daha önce hiç duymamıştım. Hiç duymadığınız bir hastalığın kızınızda görülmesi gerçekten üzücü bir olay” dedi.

Bugün Ever üç yaşında ve gayet mutlu. Uyku sorunu ise biraz daha düzelse de tamamen çözülmüş değil. Ever günde sadece bir saat uyuyor. Konuşmaya da henüz başlamadı. Doktorlara göre hiç konuşmama ihtimali de var. Ancak Robin ve Kirk, kızlarından umutlular.